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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Memur Sen’den İnsan Hakları açıklaması

İHA

Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız" diye konuştu.

Memur Sen’den İnsan Hakları açıklaması

Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız" diye konuştu.
Memur Sen Niğde İl Temsilciliği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Memur Sen binasında düzenlenen açıklamayı sendika temsilcileri adına Memur Sen Niğde İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan yaptı. Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman'ın yaşamını yitirdiğini kaydeden Orhan, "Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü siviller oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir. Emperyalizmin kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Emperyalist paylaşımın en kanlı sahnesi Suriye, ABD ve koalisyon güçleri ile Rusya, İran ve Esed rejimi saldırılarıyla kan gölüne dönmüş durumda. Yüz binlerce kişinin öldüğü, 5 milyon 700 bin kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Eylül 2014'ten bu yana 900'ü çocuk ve 700'ü kadın olmak üzere 3 binden fazla sivili katlederken; Rusya, Eylül 2015'ten bugüne yaklaşık 2 bini çocuk en az 7 bin sivili katletti. Esed rejimi ise 2011'den bu yana 173'ü çocuk 14 bin 131 kişiyi işkencelerde öldürdü. 2018'de 1. 437'si çocuk 19 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Mısır'da Sisi cuntasının hapishanelerinde her yaştan kadınerkek binlerce kişi işkence ya da kötü koşullar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sözde yargılamalarla idam ediliyor. Komünist Çin rejimi, İspanyolların Endülüs'te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışmasıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin sömürü düzenine karşı direniş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız" diye konuştu.

NİĞDE

10 Aralık 2019 Salı

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