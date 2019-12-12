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Patates üreticileri borç erteleme istiyor Öğrenci yurtları, askeriye ve Suriyeli kamplarında patates ...

İHA

Türkiye'de yüzde 20 patates üretimi yaparak lokomotif olan Niğde'de, patates depolarda satış bekliyor. Satış yapamayan çiftçiler ise tarımsal kredilerinin ertelenmesini istiyor.

Patates üreticileri borç erteleme istiyor Öğrenci yurtları, askeriye ve Suriyeli kamplarında patates tüketilsin

Türkiye’de yüzde 20 patates üretimi yaparak lokomotif olan Niğde'de, patates depolarda satış bekliyor. Satış yapamayan çiftçiler ise tarımsal kredilerinin ertelenmesini istiyor.
Yaklaşık 250 bin dekar alanda üretilen patatesler, üreticilerin beklediği fiyatlar gelmediği için depolara kaldırıldı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tüketimin artırılması için örenci yurtlarında, askeriyede, Suriye kamplarında patates tüketimine özendirilirse patatesimiz depolardan satabilir önerisinde bulundu.
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada 60 kuruşa, depoda ise 80 kuruşa satılan patatesi üreten çiftçiler, satış fiyatlarının üretim maliyetinin üzerine çıkması halinde satışa hazır olduklarını söyledi. Depolarda duran patateslerin satışının az olduğunu belirten Kenar, "Patatesimiz depolarda hak ettiği değeri bulmadı. 90 kuruşa ürettiğimiz patatesi 70 kuruş civarında bile satamıyoruz. Depolanmış diyoruz yanlış anlaşılmasın mecbur depoya koymamız gerekiyor. 7 ay boyunca depolardan satışa çıkacak. Bizim işimiz stokçuluk değil depoculuk. Depolara geçmiş yıllarda da aynı şekilde konuluyordu. Biz patatesi depolarımıza koymazsak yeni ürünler çıkmaz. Biz yaklaşık 7 ay depolardan patates satmak zorundayız. Bizim patatesi depolara koyma amacımız, stok yapmak değil; kış boyunca bu patatesi halka sunmak, tezgahlara taşımaktır. Sanki fiyat artışı bekliyormuşuz gibi değil hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Patates hak ettiği değeri bulamadı. Bizim masraflarımızı karşılayacak şekilde satsak yine buna razı olacağız. Çünkü 90 kuruşa ürettiğimiz patatesin kilosunu bu yıl 70 80 kuruşa dahi kuruşa satamıyoruz" dedi.

“İhracat ve teşvik bekliyoruz”
Kenar, patatesin para etmesi için ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Patatesin fiyatlanması için devletimiz ihracata teşvik vermesini istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gürcistan, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeye buradan patates gidiyordu. Tüketimin artırılması için öğrenci yurtlarında, askeriyede, Suriye kamplarında patates tüketimine özendirilirse patatesimiz depolardan satabilir. Devletimizden ivedilikle beklediğimiz, patates ihracatına bir nebze olsun teşvik verilmesidir. Yemekhanelerde patatesin daha çok tüketilmesi için genelge şeklinde öneri sunulursa güzel olur diye düşünüyoruz. Devletimizden çiftçi borçlarının ertelemesini istiyoruz."

NİĞDE

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:08
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