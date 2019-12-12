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Mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

İHA

Niğde'de kayalıklarda karlar arasında 3 gündür mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Niğde’de kayalıklarda karlar arasında 3 gündür mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Gösterli Köyü Çatak mevkiinde kayalıklarda bir köpeğin mahsur kalması üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışması ile mahsur kaldığı 30 metrelik kayalıklardan köpeği donmak üzereyken kurtardı.

NİĞDE

12 Aralık 2019 Perşembe

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