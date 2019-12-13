Midibüsün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de işçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, NiğdeBor yolu 500 Evler Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğrencinin Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Z.T. gözaltına alındı.

NİĞDE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.