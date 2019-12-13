Niğde polisi suç örgütünü operasyonla çökertti "Kıskaç" adlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

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Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme" suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenlediği "Kıskaç" adı verilen operasyonla A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K'ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

NİĞDE 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:40

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AKŞAM 17:29

YATSI 18:51

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