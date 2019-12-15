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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Anadolu FK- Sivas Belediyespor: 3-0

DHA


STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Suha Adıyaman (xx), Gökhan Çoşar (xx)  
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.88 Berkay Tekin xx), Aykut Çolakoğlu (xxx), Recep Yemişci (xxx), Yusufcan Esendemir (xxx), Metehan Yılmaz (xxx), Atalay Gürel (xxx), Berkin Taşkın (xxx), Atalay Yıldırım (xxx) (Dk.75 Fatih Ateş xx),  Altar Han Hidayetoğlu (xxx), Hakkı Yıldız (xxx) (Dk.62 Embiya Ayyıldız xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Sercan Yılmaz (xx)Safa Yıldırım (xx), Serkan Yavuz (xx), Mete Sevinç (xx), Eray Ataklı (xx) (Dk.75 Taner Yalçın x), Mustafa Aydın (xx), Burak Asan (xx) (Dk.65 Mustafa Aydoğdu x), Kerem Kaya (xx), Osman Bayrak (xx), Şevki Çınar (xx), Erdem Günel (xx) (Dk.57 Fatih Ayık (x)
SARI KARTLAR: Hakkı Yıldız, Recep Yemişci, Muhammed Taha Tepe (Niğde Anadolu FK) Burak Asan, Kerem Kaya, Mustafa Aydoğdu, Taner Yalçın (Sivas Belediyespor)
GOLLER: Dk.49 Aykut Çolakoğlu, Dk.56 ve Dk.61 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi. 

NİĞDE

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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