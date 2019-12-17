Niğde’de ‘Kıskaç’ operasyonunda tutuklanan sayısı 9'a yükseldi

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç" adlı operasyonda firari olan S.G. yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan sayısı böylece 9'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda firari olan S.G. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

NİĞDE 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:16

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