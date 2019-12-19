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Bakanlıktan patates tüketimine teşvik

DHA

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates tüketiminin artırılmasına yönelik talebe ilk olumlu yanıtın Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini söyledi. Kenar, patates tüketimine diğer bakanlıklardan da teşvik beklediklerini belirtti. 

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patates tüketiminin artırılmasına yönelik talebe ilk olumlu yanıtın Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldiğini söyledi. Kenar, patates tüketimine diğer bakanlıklardan da teşvik beklediklerini belirtti. 
Niğde Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan patateste iç tüketimin artırılması için destek istendi. Yazıya olumlu dönüş yapan bakanlık tarafından kuvvet komutanlıklarına, yemek listelerinde patates tüketiminin artırılması yönünde teşvik edici talimatın verildiği belirtildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, konuyla yakından ilgilenen Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ederken, "Geçtiğimiz günlerde genel merkezimize ve ilgili bakanlıklarımıza patates tüketiminin bazı kamu kurum ve kuruluşlarında tüketiminin artırılmasına yönelik talepte bulunmuştuk. Bu talebimize bir nebze de olsa Milli Savunma Bakanlığı'ndan cevap geldiğini genel başkanımız bizlere bildirdi. Bu hassas duyarlılıklarından dolayı bakanımız başta olmak üzere patates tüketiminin artırılmasıyla ilgili kendilerini sorumlu hissederek konuyla ilgilenen bütün personele teşekkür ediyoruz. Çünkü patates ilimizde büyük bir sıkıntıda. Bu sıkıntıyı bir nebze de olsa çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Aynı hassasiyeti diğer bakanlıklardan da beklediklerini kaydeden Başkan Kenar, "Yemekhanelerde ve AFAD'ın dağıtmış olduğu gıda yardımlarında patatese biraz daha önem verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

NİĞDE

19 Aralık 2019 Perşembe

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