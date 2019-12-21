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Niğde’de “Noel Baba” operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Niğde'de polis ekipleri tarafından yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlanan 2 kişi tren garında yakalandı.

Niğde’de “Noel Baba” operasyonu: 2 gözaltı

Niğde’de polis ekipleri tarafından yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlanan 2 kişi tren garında yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla “Kaçak Alkol Ticaretine” yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında S.K ve H.M’nin kaçak içki ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler Tren Garına yaptığı operasyonda S.K ve H.M’nin çantasında yaptığı aramada 22 şişe kaçak viski ve 27 adet sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamının geleceği bildirildi.

NİĞDE

21 Aralık 2019 Cumartesi

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