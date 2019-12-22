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Niğde’de yüzme bilmeyen kalmayacak

İHA

Niğde'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.

Niğde’de yüzme bilmeyen kalmayacak

Niğde’de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.
Niğde Olimpik Yüzme havuzuna okul servisleri ile getirilen öğrenciler hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.
Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ çerçevesinde Niğde'de 1000’den fazla öğrenciye, olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğretilmesi için eğitim veriliyor.
Köy okulları başta olmak üzere il genelindeki çeşitli okullardan servislerle getirilen öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ikinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nin başarı ile sürdürüldüğünü ve hedefin Niğde’de herkesin yüzme öğrenmesi olduğunu söyledi.
Ötgünlü, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. Biz de Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 2018 yılında yaklaşık 750 öğrencimize yüzmeyi öğrettik. 2019 2020 yılı içerisinde de yaklaşık 3 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Şuana kadar yüzme öğrettiğimiz öğrenci sayısı 1500 belki de bu gelen öğrenciler arasında hiç havuzu göremeyecek durumda olanlar bu sayede yüzmeyi öğreniyorlar. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine proje kapsamında yüzmeyi öğrettikten sonra inşallah daha büyük yaşlara da bu projeyi uygulayacağız. Annelere, babalara. Niğde’ de yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz ve bunu elimizden geldiği kadar tamamlamaya çalışacağız" dedi.
Birer aylık periyotlarda ve 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklarda eğlenceli vakit geçiriyor. Daha önce yüzme bilmediklerini belirten çocuklar yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını söylediler. Projenin çok güzel olduğunu belirten veliler ise çocuklar hem güzel vakit geçiriyor hem de yüzme öğrendiklerini söylediler.

NİĞDE

22 Aralık 2019 Pazar

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