Niğde’de Jandarmadan kumar operasyonu Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu

Niğde’de jandarma tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde kumar oynatılan bir kahveye baskın yapıldı.

Yapılan baskında 23 kişiye para cezası yazıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Çavdarlık köyünde bulunan kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehanede yapılan kontrolde işletme sahibi A.E (39) ve ocakçı olarak çalışan M.K (41) kumar oynattığı esnada suçüstü yakalanarak suç unsuru malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Kumar oynamak için çevre köy ve kasabalardan gelen 23 kişiye kabahatler kanununa göre 320 Tl idari para cezası uygulandı.

NİĞDE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:21

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