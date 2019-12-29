Niğde'de 7'nci Hamsi Şenliği

NİĞDE'deki Kent Ormanı'nda, bu yıl 7'nci kez Hamsi Şenliği düzenlendi. Şenlikte 1 ton hamsi, ekmek arasında dağıtıldı.

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla Kent Ormanı'nda 7'nci Hamsi Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlara, 1 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Şenliğe katılanlar ayrıca kemençe eşliğinde horon oynadı.

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Güler, geleneksel Hamsi Şenliği ile ilgili, "Kaynaşmayı sağlamak, gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak, burada bir günde olsa Karadeniz esintilerini Niğde'ye aktarmak bizlerin en büyük amacıdır" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise "İlimizde böyle bir etkinliğin olması son derece memnuniyet vericidir. Bu sayede ilimizde yaşayan vatandaşlarımız hem farklı bir kültürle tanışıyorlar hem farklı bir renk görüyorlar. Farklı lezzetin tadına bakma şansı elde ediyorlar. İnsanlarımız arasında birlik ve beraberlik duyguları, dostluk ve kardeşlik duyguları daha da gelişiyor. Kültürümüzü yaşatma noktasında da bizden sonraki nesillere aktarma noktasında da bu tür etkinliklerin çok büyük faydası vardır" diye konuştu.



NİĞDE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:22

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