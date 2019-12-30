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AK Parti Niğde teşkilatı 2019 yılını değerlendirdi

İHA

Ak Parti Niğde İl Başkanlığı 2019 yılında Niğde'ye yapılan yatırımları değerlendirdi.

AK Parti Niğde teşkilatı 2019 yılını değerlendirdi

Ak Parti Niğde İl Başkanlığı 2019 yılında Niğde’ye yapılan yatırımları değerlendirdi.
Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Balkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve basın mensupları katıldı. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde’ye 2019 yılında 681 milyon 264 bin TL değerinde yatırım geldiğini söyledi. Peşin; “Teşkilatımızın tüm kademleriyle Niğdeli hemşerilerimize hizmet edebilmek için istişarelerin, bilgi paylaşımının, sahada elde edilen bilgi ve taleplerin değerlendirildiği, haftalık İl Yönetim Kurulu, Belediye Başkanları Toplantısı, İlİlçe Danışma Meclisi toplantılarımızı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Köy, belde, ilçe ve esnaf ziyaretlerimizle her an milletimiz ile bir araya geliyoruz. Gece gündüz hizmet etmek için koşturuyoruz. 2019 yılı mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerde teşkilatımız büyük Bir başarıya imza atmıştır. Belediye sayımızı artırdık. Yerel yönetimlerde 1il, 4 ilçe, 13 belde belediyemiz ile il nüfusunun yüzde 80’ine direk, dolaylı olarak yüzde 100 hizmet götürüyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Peşin, 2019 yılında Niğde’ye yapılan 681 milyon 264 bin TL değerinde yatırım ile ilgili sunum gerçekleştirdi. AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna’da kente yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

NİĞDE

30 Aralık 2019 Pazartesi

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