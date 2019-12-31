Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı.

NİĞDE 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.