Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu 56 yaşındaki Aytekin Oral 40 yıllık esnaflıktan sonra mantar üreticisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu 56 yaşındaki Aytekin Oral 40 yıllık esnaflıktan sonra ...

İHA

Niğde'de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.

Arkadaşının tavsiyesi ile mantar tesisi kurdu 56 yaşındaki Aytekin Oral 40 yıllık esnaflıktan sonra mantar üreticisi oldu

Niğde’de 56 yaşındaki Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle 40 yıllık esnaflıktan sonra istiridye mantarı üretimi yapmaya başladı.
Hiçbir yerden destek almadan arkadaşı Muharrem Onay ile 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. Kemerhisar beldesi Ulukışla yolu üzerinde kurduğu ve 8 kadının çalıştığı tesiste 2.5 ayda 3 ton istiridye mantarı hasadı yapıyor.
Hasadı yapılan istiridye mantarlarını Niğde içerisindeki market, manavların haricinde Ankara, Kayseri, Aksaray illerine satıyor.
İstiridye mantarının faydalı ve ekonomik olduğunu anlatan Oral, ‘‘2017 yılında istiridye mantarı üretimine başladık. Şuan 3 oda var ve her biri 100 metrekare. Artı 300 metrekare de kompas yapma yerimiz var. İstiridye mantarı Türkiye’de çok bilinmiyor ama önü açık bir sektör. Besleyici değerleri çok fazla, kalorisi yüksek, kemik erimesine çok faydası var. Sindirim sistemine çok desteği var lifli olduğu için. 40 senedir esnafım bir arkadaşımın vesilesi ile başladık. Niğde’mize çok büyük desteği olacak. Bugün Türkiye’de etin fiyatı 60 TL iken kalorisi etten daha fazla olan istiridye mantarı üretimin artması gerekiyor. Ortalama satış fiyatı 12 TL’dir. Ticaret yapıyoruz ama Türk ekonomisi ve insanların faydasına olacağı için bu işe girdim. Niğde içine olduğu gibi çevre illere de satış yapıyoruz. Yüzde 30 ürün elde ederek 3 ton üretim yapıyoruz. Toptan sattığımızda da 30 bin lira gibi bir kazancımız oluyor’’ dedi.

NİĞDE

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Çorba ...
Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir işçilerle bir araya ...
Maskeli Hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli Hırsızlar yakalandı
Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında
Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu Bebek ile annenin doğum tarihi aynı oldu
YEREL HABERLER Niğde’de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu Bebek ile ...
Doğum gününde anne oldu
YEREL HABERLER Doğum gününde anne oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X