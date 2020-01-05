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Niğde Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını yaptı

İHA

Niğde Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını yaptı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu gerçekleştirildi.
Niğde Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısı, yapılan yoklamanın ardından bir önceki toplantıda alınan karar özetlerinin okunup oylanması ile devam etti. Gündeme alınarak Ocak ayı ilk oturumunda görüşülen 16 madde görüşülerek karara bağlandı.
Denetim Komisyonu Seçildi
Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Niğde Belediyesinin, 2020 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Yahya Dökmetaş, Elif Aktaş Öztürk, Nevzat Türkan, İdris Türköz, Cumhur Durmaz Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.
Canlı yayınlanan meclis Ocak ayı birinci oturumunu başlatarak Belediye Meclis üyelerinin yeni yılını tebrik eden Başkan Özdemir, mecliste alınan yetki kapsamında belediye bünyesine kazandırılan hizmet araçlarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

NİĞDE

05 Ocak 2020 Pazar

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