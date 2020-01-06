Niğde AFAD 2019 yılında 127 olaya müdahale etti

Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı.

Ekipler gelen ihbarları değerlendirerek 14 farklı görev türünde 127 olaya müdahale etti.

Müdahale olaylarında 6 dağcılık kazası, 11 kayıp vakası, 1 boğulma, 1 bina çökmesi, 8 sel olayı, 46 trafik kazası, 10 yangın, 1 gaz sızıntısı, 2 iş kazası, 3 KBRN, 18 Mahsur Kalma, 14 Hayvan Kurtarma, 2 Çatı Uçması, 3 Göçük, 1 İntihar Girişimi olaylarına müdahale edildiğini açıkladı.

Ekiplerin müdahale ettiği 127 afet ve acil durum vakasında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralı, 34 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

Afad ekipleri ayrıca 2019 yılı genelinde kamu kurumlarına, okullara, sivil toplum kuruluşlarına ve AFAD Gönüllülerine; afet bilinci eğitimi, tahliye, KBRN, yangın, arama ve kurtarma eğitimleri verdi.

NİĞDE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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