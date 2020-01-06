Niğde’de özel halk otobüslerine zam

Niğde Belediyesine bağlı şehir içi özel halk otobüslerine zam geldi.
Zamdan önceki kartsız binişler tam 3 lira, kartlı biniş 2 lira 40 kuruş, öğrenci kartsız biniş 2 lira kartlı biniş 1 lira 75 kuruş iken yapılan zamdan sonra tam kartsız biniş 3 lira 50 kuruş, kartlı biniş 2 lira 50 kuruş, öğrenci kartsız biniş 2 lira 25 kuruş olurken, öğrenci kartlı binişine zam yapılmadı.
Zamlı tarife 3 Ocak 2020 cuma günü başladı.
NİĞDE
06 Ocak 2020 Pazartesi
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