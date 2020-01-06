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Yeni yılda engellilere güzel haber Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı ...

İHA

Engelli vatandaş otomatik vitesli engelli aracından alınan MTV'nin iptali için açtığı hukuk mücadelesini kazandı. Karar Türkiye genelindeki bütün otomatik vitesli engelli aracı alacak ve kullanan engellilere emsal teşkil edecek.

Yeni yılda engellilere güzel haber Engelli vatandaş MTV'nin iptali için açtığı davayı kazandı Mahkemenin verdiği karar emsal niteliğinde

Engelli vatandaş otomatik vitesli engelli aracından alınan MTV’nin iptali için açtığı hukuk mücadelesini kazandı. Karar Türkiye genelindeki bütün otomatik vitesli engelli aracı alacak ve kullanan engellilere emsal teşkil edecek.
2018 yılında ÖTV muafiyetinden faydalanmak için engeline uygun araç almaya karar veren Şaban Özkaymak isimli engelli vatandaş Kayseri Vergi Dairesinden gelen “Otomatik vitesli araçta özel tertibat olmadığı için ÖTV muafiyetinden faydalanamaz” engelini ilgili mevzuat kurallarını vergi dairesine sunarak aşar. Aracı aldıktan sonra eDevletten aracın ilgili döneme ait MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) borcu yansıdığını görür ve Niğde Vergi Dairesine başvurur. Niğde Vergi Dairesinden Otomatik vitesli araçlar MTV muafiyetinden faydalanamaz cevabı alan engelli vatandaş Hukuk Mücadelesine başlar.
Konya 1. Vergi Mahkemesine açılan davada Mahkeme engelli vatandaşı haklı buldu. Mahkeme “otomatik vitesli araç kullanabileceği kanaatine varılarak kendisine 10.02 (otomatik vites) koduyla sürücü belgesi verilen davacının, maliki bulunduğu 51 AAD Plaka no'lu otomatik vitesli aracı bizzat kullanabilme yetisine haiz olduğunun kabulü gerektiği, MTV istisnasına ilişkin düzenlemelerin biçimsel görünüşlerinin ardındaki gerçek mahiyetleri uyarınca davacıya ait araçta otomatik vites yanında başkaca bir tertibat bulunmasına gerek olmadığı, bu sebeple davacının motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulamasından faydalanma başvurusunun kabulü gerekirken reddedildiği anlaşıldığından, davalı idarece tesis edilen 29.11.2018 tarih ve 16298 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde karar vererek Vergi Dairesinin davacının MTV muafiyetinden yararlanma başvurusuna olumsuz karşılık vererek yaptığı işlemi Hukuka aykırı olduğunu belirtip iptal etti.
Dairenin bir üst Mahkemeye yaptığı itirazınıda karara bağlayan Bölge Mahkemesi Vergi Mahkemesinin verdiği kararda Hukuka aykırılık yoktur diyerek kesin hükümle itirazı reddetti. Bu Kararla birlikte emsal teşkil ettiğinden Otomatik vitesli araç alıp MTV’den faydalanamayan engellilerin sorunu çözülmüş oldu.

NİĞDE

06 Ocak 2020 Pazartesi

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