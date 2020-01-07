Ulukışla'da okullara kar tatili

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NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini açıkladı. Şahin, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.



NİĞDE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

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İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:05

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