Ulukışla'da okullar tatil edildi

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Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ilçemiz merkezinde ve köylerimizde bugün(07.01.2020) eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur" denildi.

NİĞDE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

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AKŞAM 17:44

YATSI 19:05

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