Ulukışla'da okullar tatil edildi

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ilçemiz merkezinde ve köylerimizde bugün(07.01.2020) eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur" denildi.
NİĞDE
07 Ocak 2020 Salı
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