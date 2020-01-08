HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu oldu

Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak da atandı.

Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığı görevinin yanında Hakİş Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak da atanan Gökhan Demircioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük işçi konfederasyonu olan Hakİş, belli prensipler doğrultusunda bugüne değin prensiplerine bağlı kalarak ve istikrarlı bir çizgi takip ederek sürdüre gelmiştir. Konfederasyona bağlı 21 üye sendikası bulunmaktadır. Şanlı bir geçmişi bulunan Hakİş Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından böyle bir göreve atanmış olmak benim için büyük bir onurdur. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan bey olmak üzere Genel Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

NİĞDE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:24

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