Diyarbakır’da 6 kişinin öldüğü olayla ilgili 1 şüpheli Niğde’de tutuklandı

İmamoğlu: Çok riskli bir ameliyat

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 1 şüpheli Niğde'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek Mahallesi'nde 21 Ağustos 2019'da 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden H.K.'nın Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Göktevek Mahallesi'nde 3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmış, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

NİĞDE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.