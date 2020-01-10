HAK-İŞ Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu’na genel merkez görevi verildi

Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, bir üst göreve atanarak Genel Merkezde görevlendirildi. Hizmetİş Sendikası Genel Merkezi Demircioğlu’nu HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak atamasının ardından yeni bir görev daha vererek Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı olarak sendika genel merkezinde görevlendirdi.

20 yıldır Niğde Belediyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sorumlusu olarak görev yaparken işçi arkadaşlarının haklarını koruma adına yola çıkan Demircioğlu, Nisan 2018 tarihinde Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikasının Niğde’de kurucu İl Başkanı olmuştu. Kısa süre içerisinde sendikanın Niğde’de yüzlerle ifade edilen üye sayısını binlere ulaştıran Demircioğlu, birçok kurum ile de yaptığı sözleşmeler sonucu işçilerin haklarının iyileştirilmesine önemli katkılar sunarken, maaşların iyileştirilmesinin yanı sıra, yevmiyelerin artmasını sağlayarak çalışanların ileriye dönük emeklilikleri halinde emekli maaşlarını da yüksek alma imkânı sağlamıştı. En önemlisi ise belediye şirketlerinde çalışanların sendikalı olmasını sağladı.

23 yıl önce başladığı gazetecilik hayatı boyunca da Niğde’de yerel, bölgesel ve ulusal haber kanallarında görev alan ve temsilcilik yapan Gökhan Demircioğlu, sendikacılıkta ortaya koyduğu başarılı çalışmalarıyla da göz doldurdu. Niğde’de, Niğde Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye çalışanı işçiler için ülke geneline sesini duyuran sözleşmelere imza atmayı başarmıştı. Gökhan Demircioğlu geçtiğimiz günlerde de 21 işçi sendikasının bağlı olduğu HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak atanmıştı.

Niğde’de sendikacılık anlamında ki başarılı çalışmalarının ardından Hizmetiş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından Sendika Genel Merkezinde Teşkilatlanma Uzmanı olarak görevlendirilen Gökhan Demircioğlu; “Sendikal çalışmalarımız kapsamında, Niğde’de kısa süre içerisinde sendikamız adına önemli çalışmalara işyeri sendika temsilcilerimiz, komite üyelerimiz kısaca ekip arkadaşlarım ile birlikte imza attık. Şahsımı bu göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan bey başta olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Halil Özdemir, Sayın Celal Yıldız ve Sayın Mehmet Keskin’e teşekkür ediyorum. 2018 yılında Hizmetİş Sendikası Niğde İl Başkanlığı olarak başladığım sendikacılık hayatıma HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı olarak görevlendirilmemin ardından Hizmetİş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan bey başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımızın takdirleriyle Sendikamız Genel Merkezi bünyesinde Teşkilatlanma Uzmanı olarak atanmış bulunmaktayım. Yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğum Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığım süresince desteğini esirgemeyen başta Genel Merkez yöneticilerim olmak üzere her zaman yanımda olan siz üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Basın camiasının da yakından tanıdığı isim olan Hizmetİş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu, Hizmetİş Sendikasının Ankara’da bulunan Genel Merkezinde Teşkilatlanma Uzmanı olarak yeni görevine önümüzde ki günlerde başlayacak.

Hizmetİş Sendika Başkanı Çağatay Şevenk oldu

Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu’nun Genel Merkez Teşkilatlandırma Uzmanı olarak görevlendirilmesinin ardından boşalan Hizmetİş Sendikası Niğde Şube Başkanlığını Çağatay Şevenk yürütecek.

NİĞDE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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