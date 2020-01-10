Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayınladığı mesajında gazetecilerin gününü kutladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir yayınladığı mesajında; “Toplumun gözü, kulağı olan basın mensuplarımız hayatının her alanında kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilendirmek adına önemli bir görev üstlenmektedir. İşin mutfağında, zor şartlar altında çalışan basın mensupları, gece gündüz demeden meslek aşkı ile büyük bir emeği ortaya koymaktadırlar. Niğde’mizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde de etkin bir rol üstlenen yerel basın mensuplarımızın da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerine canı gönülden inanmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle özveri ve fedakarlıklarla görevini yerine getiren değerli ulusal ve yerel basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

NİĞDE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:25

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