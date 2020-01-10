Hayırsever, hastaneye ultrason cihazı bağışladı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Riskli Gebelik Polikliniğine hayırsever iş insanı tarafından 4D ultrason cihazı bağışlandı.

Yeni alınan cihazın açılışını Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Başhekim Bilal Günaydın yaptı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz Şimşek, hayırsever iş insanına teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Bu tür yardımlar bu tür destekler hastanemiz için çok anlamlı. Halkımıza daha iyi hizmet sunma şansını elde ediyoruz. Diğer tarafından da bu tür cihazlar sayesinde de çevre illere olan sevklerde azalmış oluyor" dedi.

Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı İbrahim Baloğlu’na Vali Şimşek tarafından plaket verildi.

NİĞDE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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