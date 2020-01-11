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Hayvan Dostu Niğde Belediyesi

İHA

Hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek çalışmalarına aralıksız devam eden Niğde Belediyesi ortaya koyduğu hizmetleri ile can dostların her zaman yanında olmaya devam ediyor.

Hayvan Dostu Niğde Belediyesi

Hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek çalışmalarına aralıksız devam eden Niğde Belediyesi ortaya koyduğu hizmetleri ile can dostların her zaman yanında olmaya devam ediyor.
Niğde Belediye Başkanlığı, en az insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek ortaya koyduğu çalışmalar ile can dostların her zaman yanında olmayı başarıyor. Doğal yaşam alanları oluşturarak kış aylarında sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelelerine destek olan Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel; “Doğal hayvan barınağımızın sayısını 65’e çıkarttık. İlçe belediyesi olarak hayvanların beslenmesine her gün yardımcı oluyoruz. Bu konuda En büyük desteği Niğde Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir, veteriner hekim desteği ile hayvanların sağlık taraması ve kısırlaştırılması konularında gerekse yiyecek yardımları ile doğal barınağımıza yardımlarını esirgemeden gerçekleştiriyorlar. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum. Doğal yaşam içerisinde oluşturduğumuz hayvan barınağımızda bundan sonraki süreçte insanlarımız, belediyemiz ve Niğde Belediye Başkanlığı destekleriyle hayvanlarımızın daha iyi yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.
Hayvan Dostu bir belediye olarak hayvanların her türlü ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisinde onlara şefkat eli uzatan ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediye hayvan barınağımızdaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte sokaklarda yaşayan hayvanların tedavilerini gerçekleştirerek kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem şehir merkezinden hem köylerimizden, beldelerimiz ve ilçelerimizden gelen at, eşşek, kedi, köpek benzeri her türden olabilecek hayvanları belediyemiz barınağında personellerimiz can siperane bir şekilde çalışarak tedavi ediyor ve doğal yaşamlarını kazanmalarını sağlıyorlar. Barınağımızda yapmış olduğumuz tedavi ve tedbirler kapsamında ayda 150 köpeğin kısırlaştırılma ve küpe çalışmaları yapılarak hayvanlar kayıt altına alınmış oluyor” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimize ve Belediyemize kazandırdığımız yeni hizmet araçları arasında sokak hayvanlarımız için bir adet ambulansı da Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün envanterine kazandırmış olduk. Hayvanlarımıza daha güzel bir şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Niğde Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan insanlarımızın daha ferah bir ortamda yaşamaları için sokağa güvenli bir şekilde çıkmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bundan sonra da sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bölgesinde Örnek Hayvan Barınağı
Belediye Başkanı Özdemir; “Bölgemizde örnek bir barınağımız var. Barınağımızda her türlü hizmeti veriyoruz. Hayvanlarımız konusunda daha hassas bir şekilde hareket ederek kapsamlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Barınağımızda acil müdahaleler, kısırlaştırma ve ilaç tedavileri gibi veteriner hizmetlerini de gerçekleştirerek hayvanlarımıza gerekli özeni gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Çiftlik İlçe Belediye Başkanını tebrik ederek sözlerine devam eden Başkan Özdemir; “İlçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın da göstereceği duyarlılıkla daha çok sayıda hayvana toplum olarak sahip çıkmış oluruz. Çiftlik Belediye Başkanımız Serkan Güzel’e hayvanlara göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İlçenin dışında oluşturmuş olduğu doğal hayvan barınağı ile hayvanlara güzel bir ortam sağladı. Bu çalışmasında Serkan Güzel başkanımıza biz de destek oluyoruz. Bu duyarlılığı insanlarımız, belde belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimiz de gösterirse bizlere yardımcı olurlarsa çok daha nezih bir şehir elde etmiş oluruz” dedi.

NİĞDE

11 Ocak 2020 Cumartesi

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