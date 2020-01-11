Kaçak avcılara ceza yağdı

Niğde’de kaçak avlanan 8 kişiye 21 bin 126 TL cezai kesildi.
Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda kaçak avlanan 8 kişi Niğde Av Koruma Kontrol ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Ekipler tarafından Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 8 kişiye 18 bin 566 idari para cezası ve vurulan 4 adet av hayvanı için 2 bin 560 TL tazminat uygulanmak üzere toplamda 21 bin 126 TL cezai işlem uygulandı.
Ayrıca 3 adet otomatik tüfeğe de el konuldu.
NİĞDE
11 Ocak 2020 Cumartesi
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