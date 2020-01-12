Niğde Anadolu FK - Etimesgut Belediyespor: 0-1

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xxx), Serdar İla (xxx), Uğur Akalp (xxx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (xx), Ali Mert Aydın (xx) (Dk.64 Mustafa Hakkı Peker x), Aykut Çolakoğlu (xx), Şahan Akyüz (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk.82 Fatih Ateş x), Atalay Yıldırım (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xxx) (Dk.88 Bayram Büstaç x), Hakkı Yıldız (xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Mert Göktepe (xxx), Hüseyin Öztürk (xxx), Kaan Ergün (xxx) (Dk.46 Burak Çolak xx), Berat Tosun (xxx) (Dk.88 Erçin Ilgaz x), Eyüpcan Delibalta (xxx), Şahin Kök (xxx), Akın Akman (xxx), Mikail Koçak (xxx), Batuhan Tur (xxx), Mehmet Taşcı (xxx), Mehmet Atik (xxx) (Dk.72 Süleyman Türkeş x)
SARI KARTLAR: Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu FK) - Batuhan Tur, Mehmet Taşçı, Mikail Koçak (Etimesgut Bld)
GOL: Dk.80 Burak Çolak (Etimesgut Bld)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
NİĞDE
12 Ocak 2020 Pazar
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