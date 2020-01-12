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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Anadolu FK - Etimesgut Belediyespor: 0-1

DHA

STAT: Niğde 5 Şubat

STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xxx), Serdar İla (xxx), Uğur Akalp (xxx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (xx), Ali Mert Aydın (xx) (Dk.64 Mustafa Hakkı Peker x), Aykut Çolakoğlu (xx), Şahan Akyüz (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Atalay Gürel (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk.82 Fatih Ateş x), Atalay Yıldırım (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xxx) (Dk.88 Bayram Büstaç x), Hakkı Yıldız (xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Mert Göktepe (xxx), Hüseyin Öztürk (xxx), Kaan Ergün (xxx) (Dk.46 Burak Çolak xx), Berat Tosun (xxx) (Dk.88 Erçin Ilgaz x), Eyüpcan Delibalta (xxx), Şahin Kök (xxx), Akın Akman (xxx), Mikail Koçak (xxx), Batuhan Tur (xxx), Mehmet Taşcı (xxx), Mehmet Atik (xxx) (Dk.72 Süleyman Türkeş x)
SARI KARTLAR: Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu FK) - Batuhan Tur, Mehmet Taşçı, Mikail Koçak (Etimesgut Bld)
GOL: Dk.80 Burak Çolak (Etimesgut Bld)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Niğde Anadolu FK, evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

NİĞDE

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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