Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

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NiğdeUlukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit asayiş uygulamasında polis tarafından durdurulan otomobil, içerisinde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen ve sahte yol izin belgeleri bulunduran Afganistan uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

6 yabancı uyruklu vatandaş ve sürücü için için göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile adli ve idari işlemler başlatıldı.

NİĞDE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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