Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'joker' yakalandı

"Ben hep hip hop'tım"

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NİĞDE'de, başkasının yerine ehliyet sınavına giren ve `joker´ olarak tanınan kişi, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Kentte, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve 'joker' olarak bilinen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Niğde E-Sınav Merkezi'nde yapılan sınava Y.Ç. yerine M.S.'nin girdiğini tespit etti. Joker olarak sınava girdiği belirlenen M.S., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



NİĞDE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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