Niğde’de yangın: 4 ölü 3 yaralı

Niğdenin Ulukışla ilçesi hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
NİĞDE
14 Ocak 2020 Salı
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