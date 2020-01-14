Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı(2)

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde mangaldan kaynaklanan ev yangınında Necati Doğan (5), Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26) ve Murat Muhammet Doğan (2) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Gece yarısı Hacıbekirli köyünde Subaşı ailesine ait evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, bütün evi sardı. Pencereden atlaya Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu. Yangın sırasında evin bir kısmında göçük oluştu. Göçük nedeniyle alevlerin arasında kaldığı öne sürülen Necati Doğan, Mukaddes Subaşı, Fadime Doğan ve Murat Muhammet Doğan, yangında can verdi. Alevlere müdahale ederek söndüren itfaiye ekibinin yaptığı ilk incelemede yangının, akşam yemek için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, evdeki 4 cenazeyi çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralanan Murat Subaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar Necati Doğan ve Nuray Doğan'ın tedavileri ise olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, gece 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi. Olayın meydana geldiği andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:"Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmıştır. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. evde 4 kişi göçük altında kaldı. AFAD ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz. İlk bilgilere göre enkaz altında kalanların ikisinin kadın ikisinin de çocuk olduğu yönündedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz yaralıların kurtarılması ve göçük altında kalana vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını özverili bir şekilde devam ettirmektedir."

Şahin, yangının ilk belirlemelere göre girişteki mangalda yanan ateşin kapıya sirayet ettiği oradan da eve sıçradığı yönünde olduğunu ifade ederek, yangın kapıda çıktığı için vatandaşların dışarıya çıkamadığını aktardı.





NİĞDE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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