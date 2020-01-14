Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göçük altında kalan 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yangında 2 yaşındaki Murat ...

İHA

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın sonrası meydana gelen göçük altına kalan 4 kişiden 3’ünün cansız bedenine ulaşıldı. 2 yaşındaki Murat Muhammet Doğan'ın naaşı ise aranmaya devam ediyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi. Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar
Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 sıralarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek Kaymakam Şahin'den bilgi aldı. Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin, olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada, göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin 1'i çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.
Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı.
Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim dışarı çıktım. İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü." ifadelerini kullandı.

NİĞDE

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı(2)
YEREL HABERLER Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı(2)
Niğde’de ki yangında 2 çocuk 2 de kadın öldü Ev girişinde bulunan mangaldan çıktı
YEREL HABERLER Niğde’de ki yangında 2 çocuk 2 de kadın öldü Ev ...
NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1)
YEREL HABERLER NİĞDE Ulukışlada ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı (1)
Niğde’de yangın: 4 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Niğde’de yangın: 4 ölü 3 yaralı
Genç kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Genç kadın evinde ölü bulundu
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya Esnaf ziyaretleriyle başladı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeni Haftaya ...
Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'joker' yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de başkasının yerine ehliyet sınavına giren ...
Niğde’de Kale Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Niğde’de Kale Projesinde çalışmalar hız kesmeden ...
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' yakalandı
YEREL HABERLER Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 'Joker' ...
Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor
YEREL HABERLER Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para ...
Niğde Anadolu FK - Etimesgut Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Niğde Anadolu FK - Etimesgut Belediyespor: 0-1

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X