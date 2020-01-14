Niğde’de yangında ölen 4 kişi toprağa verildi Acılı baba Gökhan Doğan, eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesini sonsuzluğa uğurladı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Eşini, 2 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybeden Gökhan Doğan gözyaşlarına hakim olamadı.



Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mukaddes Subaşı ile Fadime, Necati ve Murat Muhammet Doğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından Hacıbekirli köyüne getirildi. Cenazeler, helallik alındıktan sonra köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi. Defin esnasında eşini ve çocuklarını Gökhan Doğan, babası Necati Doğan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NİĞDE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:24

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