Niğde’de fuhuş operasyonu:5 gözaltı

Niğde’de fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, Niğde merkezinde tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.B, A.Y, K.Ü, İ.A ve MB gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NİĞDE
15 Ocak 2020 Çarşamba
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