Niğde’de fuhuş operasyonu:5 gözaltı

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Niğde’de fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışma kapsamında, Niğde merkezinde tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.B, A.Y, K.Ü, İ.A ve MB gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NİĞDE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

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