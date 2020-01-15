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Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı

İHA

Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı

Niğde’de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine tarihi eser operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda 1 adet eski kitap, 580 adet sikke ve 200 adet bilezik ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu Khalid Halil, Abdullah Alshamdein ve Soud Maar Ballati yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde kitap, sikke ve bileziklerin sahte olduğu belirlenirken, haklarında işlem yapılan zanlılardan Khalid Halil çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NİĞDE

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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