Niğde'de sahte altınla dolandırıcılık yapmak isteyen Suriyeliler, yakalandı

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NİĞDE´de, Suriye´den ucuz altın getireceklerini söyledikleri vatandaşları sahte altın ve sikkeler ile dolandırmak isteyen 3 Suriyeli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları, Suriye'den ucuz altın getireceklerini söyleyerek dolandırmak isteyen Suriyeli 3 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Kimlikleri saptanan şüphelilerin adresine yapılan operasyonda, 1 adet eski kitap, 580 adet sikke ve 200 adet bilezik ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu Khalid Halil, Abdullah Alshamdein ve Soud Maar Ballati, gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde kitap, sikke ve bileziklerin sahte olduğu saptandı.

Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, Khalid Halil tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



NİĞDE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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