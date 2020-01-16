Niğde’de FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

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Niğde merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

NİĞDE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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