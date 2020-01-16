Niğde merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli adliyede

NİĞDE merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, askeri okuldan atılan B.M., F.C.B., H.B., H.Y., F.Ü., M.A., M.S.A., F.Ç., M.E. ve Y.E.Y. gözaltına alındı. 10 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
NİĞDE
16 Ocak 2020 Perşembe
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