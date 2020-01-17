Kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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NİĞDE´de kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde merkeze bağlı Kırkpınar Köyü Gebere Barajı mevkiide kar yağışı sebebiyle 3 kişi araçlarından mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazi aracı ile mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



NİĞDE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

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