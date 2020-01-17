Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

NİĞDE'de, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında NiğdeAdana Otoyolu Çeleme Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, buzlanma nedeniyle sürücülerinin kontrolünden çıkan çok sayıda araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yol, uzun süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmeye başlamasıyla trafik, kısmen normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



NİĞDE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

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AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

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