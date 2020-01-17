Niğde-Adana yolunda 3 ayrı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

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NiğdeAdana karayolunda 3 ayrı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, NiğdeAdana otoyolunda Çeleme deresi mevkisinde akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Pozantı ve Niğde’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazalar yolda uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

NİĞDE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

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