Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı

Niğde’de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ulukışla ilçesinde bir GSM firmasında çalışan 5 kişi, bölgede meydana gelen arızayı giderme çalışmaları esnasında araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
NİĞDE
19 Ocak 2020 Pazar
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