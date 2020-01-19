Mahsur kalan GSM işçilerini AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de araçları çamura saplanması sonucu mahsur kalan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ulukışla ilçesinde bir GSM firmasında çalışan 5 kişi, bölgede meydana gelen arızayı giderme çalışmaları esnasında araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteği ile 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

NİĞDE 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.