Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

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Niğde’de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, İmam Hatip Meydanı’nda meydana geldi. İ.E ile E.O. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.E. pompalı tüfekle ateş ederek E.O.’yu yaraladı. E.O. (21) olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavganın neden çıktığı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

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