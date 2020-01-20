Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

NİĞDE´de tartıştığı İ.E. tarafından pompalı tüfekle vurulan E.O. (21) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı İmam Hatip Meydanı´nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.E ile E.O. henüz bilinmeyen bir neren tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.E., pompalı tüfekle ateş ederek E.O.´yu yaraladı. E.O., olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



NİĞDE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.