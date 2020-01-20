Niğde’de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, NiğdeAdana Otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 13'ü Afganistanlı 2'si Pakistanlı 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz 15 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Minibüs sürücüsü E.B ise gözaltına alındı.
NİĞDE
20 Ocak 2020 Pazartesi
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