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Ortak Payda Niğde İçin Toplantı

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir başkanlığında rutin olarak düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin katıldı.

Ortak Payda Niğde İçin Toplantı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir başkanlığında rutin olarak düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin katıldı.
2020 yılının hizmet yılı olarak geçeceğini belirterek muhtarlara selamlama konuşması yapan AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mahallelerde ihtiyaç olan talepleri yerine getirmek için muhtarları tek tek dinledi.
Sık sık toplantılar düzenleyerek mahallelerdeki talepleri mahalle muhtarlarından dinleyen ve gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir daha güzel bir Niğde için şehrimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuşmasına; “Kale projesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Niğde Kalesinde TOKİ Başkanlığının görevlendirmiş olduğu müşavir mimarlık ekibi ile incelemelerde bulunduk. Tarihi yenileme alanı olarak gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Niğde Kalesi ve çevresi bundan yüzlerce yıl önce nasılsa o yapıyı gün yüzüne çıkartacak bir proje gerçekleştireceğiz. Gün yüzüne çıkartırken de bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Niğde’nin kaderini değiştirecek bir proje olacak. Çok büyük bir proje olmasına rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ilk kazmayı vurup dört yıl içerisinde tamamlanması ön görülüyor” şeklinde devam etti.
Kadınlar Üretecek, Engelliler Satacak
Başkan Emrah Özdemir; “Daha önce gerçekleştirdiğimiz halk gününde topluca gelerek talepte bulunan çölyak hastası hemşehrilerimiz içinbelediyemizin organize sanayi bölgesinde atıl duran eski ekmek fabrikasını faaliyete geçirerek çölyak hastalarımıza gıda üretimi yapılmasını sağlamayı düşünüyoruz. Diğer yandan tesisimizde bayan çalışanlar olacak ve bayan çalışanlarımız tarafından üretilen çölyak hastalarına özel ekmeklerin satış işlemi engelli vatandaşlarımız tarafından satışa sunulacak. Başlatmayı hedeflediğimiz sosyal sorumluluk projemiz için gerekli girişimlerde bulunarak bakanlığımızdan hibe desteği bekliyoruz” dedi.
Niğde belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme toplantısında; 2020 Yılının Niğde için hizmet yılı olarak geçeceğini ifade eden AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, hastaneye 400 yataklı ek hizmet binası, Öğretmen evi, Stadyum, Mahallelerde basketbol sahaları, Hükümet Konağı gibi projelerin temelinin atılacağını belirtti.
Taleplerin not alınarak hizmetler hakkında bilgi alışverişinin sağlandığı Muhtarlar İstişare ve Değerlendirme toplantısının ardından, düzenlenen toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Muhtarlar Dernek Başkanı Bahtiyar Yamaner, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e düzenlenen toplantılardan memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

NİĞDE

21 Ocak 2020 Salı

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