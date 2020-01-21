Keçi ve Koyun hırsızlarını jandarma yakaladı

Niğde’de Jandarma ekipleri Gümüşler kasabasından çalınan koyun ve keçileri bularak sahibine teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Merkez Gümüşler kasabasında B.D.’ye ait 1 koyun Ca 2 keçi çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada bölgede bulunan güvenlik kameraları ile Plaka tanıma sisteminden bir otomobili ve içerisinde C.İ. (17) ile S.K. (18) şahısları tespit etti.

Şahıslar çalınan 1 koyun ve 2 keçiyi bin TL karşılığında sattıklarını itiraf etmesinin ardından ekipler koyun ve keçileri teslim alarak sahibini teslim etti. Olayın zanlıları C.İ. ile S.K. İfadelerinin ardından Savcılığa sevk edildi. Şahısların Savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NİĞDE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.