Toprak Dede için fidan dikildi

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Niğde’de öğrenciler 97 yaşında hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayatını kaybeden TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Hayrettin Karaca anasına Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

100 adet fidanın dikildiği etkinlikte konuşan Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar:" Toprak dedenin toprakla buluştuğu gün bizde yüz fidanı toprakla buluşturduk. Bütün okulyarımız katkı verdi. Her okulumuz fidan dikerek bu kampanmayı başmatmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

NİĞDE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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